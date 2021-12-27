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Подросток из Петербурга коллекционирует исторические камни
Сегодня, 11:16
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Подросток из Петербурга коллекционирует исторические камни

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В его коллекции уже 700 кирпичей, произведенных в царской России.

15-летний Александр на протяжении 5 лет собирает исторические камни. Коллекционеров кирпичей называют брикофилами. Юноша рассказал "Петербургскому дневнику" о своем увлечении.

Александра интересуют не обычные камни, а царские кирпичи с клеймом. Ранее на них всегда ставили знак качества, чтобы потом можно было определить, кто плохо выполнил работу. 

Впервые подросток наткнулся на кирпич с исторической надписью во время прогулки у дома в Петергофе. Со временем он стал встречать их все чаще, и заинтересовался их историей. На приведение одного камня в порядок уходит около 30 минут. 

Количество и разнообразие клейм поражает! Они не только состояли из изображений цифр, букв и фамилий промышленников или даже адресов предприятий, но и сопровождались порой картинками животных. И вот это разнообразие клейм толкнуло меня на поиски все новых и новых экземпляров. Появился азарт коллекционера.

рассказал Александр.

Клеймо необходимо было ставить до 1917 года, соответственно, кирпичи в коллекции датируются еще более ранними годами. 

Житель Петергофа отметил, что в России около 100 людей с такими же коллекциями, однако он единственный, кто не покупает и не обменивает камни, а находит их самостоятельно. Так, например, среди находок есть кирпич, который использовался при строительстве дачи Николая II. 

Фото: Pexels

Теги: брикофил, кирпичи, коллекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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