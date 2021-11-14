Подростка нашли мёртвым в коммуналке на Большой Пушкарской

Уточняется, что молодой человек принимал психотропные вещества и отказывался ходить в школу.

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело несовершеннолетнего в одной из комнат 5-ти комнатной коммунальной квартиры на Большой Пушкарской улице обнаружила соседка. Она позвонила его матери, которая была на работа, полицию вызвал старший брат мальчика.

Уточняется, что молодой человек принимал психотропные вещества и отказывался ходить в школу. По предварительной информации, он скончался из-за отравления неустановленными веществами. Тело направили в морг.

Ранее в Приморском районе нашли подростка, который был весь в крови. Ребенок попросил у соседей помощи и рассказал, что его избили родители.

Фото: Piter.tv