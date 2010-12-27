Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Подробности истории со школьницей, которая сбежала к своему возлюбленному
Вчера, 20:07
0
ProkVad
911

Подробности истории со школьницей, которая сбежала к своему возлюбленному

0
 
 

Девочка сбежала из дома из-за запрета общаться со взрослым возлюбленным.

Девочка, которая сбежала от бабушки через окно к своему избраннику, находится у отца. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Речь идет о девочке, неделю назад сбежавшей из дома из-за запрета общаться со взрослым возлюбленным. Именно из-за него, по сведениям бабушки, школьница пристрастилась к наркотикам. Женщина обратилась к Уполномоченному – она просила помочь в возбуждении уголовного дела в отношении совратителя, который не только склонил несовершеннолетнюю к близости, развил у неё зависимость от наркотических веществ, но и, по мнению заявительницы, довел девочку до попыток суицида.

Говорится в сообщении аппарата

Спустя некоторое время ребенка госпитализировали. Однако после выписки она сбежала из окна второго этажа квартиры при помощи провода и простыней.

На данный момент девочка находится у отца. Также предполагаемый виновный задержан, расследуется уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса – "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и 2склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических веществ".

Теги: наркотики , спб , школьница
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5