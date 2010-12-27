Подробности истории со школьницей, которая сбежала к своему возлюбленному

Девочка сбежала из дома из-за запрета общаться со взрослым возлюбленным.

Девочка, которая сбежала от бабушки через окно к своему избраннику, находится у отца. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Речь идет о девочке, неделю назад сбежавшей из дома из-за запрета общаться со взрослым возлюбленным. Именно из-за него, по сведениям бабушки, школьница пристрастилась к наркотикам. Женщина обратилась к Уполномоченному – она просила помочь в возбуждении уголовного дела в отношении совратителя, который не только склонил несовершеннолетнюю к близости, развил у неё зависимость от наркотических веществ, но и, по мнению заявительницы, довел девочку до попыток суицида. Говорится в сообщении аппарата

Спустя некоторое время ребенка госпитализировали. Однако после выписки она сбежала из окна второго этажа квартиры при помощи провода и простыней.

На данный момент девочка находится у отца. Также предполагаемый виновный задержан, расследуется уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса – "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и 2склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических веществ".