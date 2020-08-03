Гражданин РФ и Италии проходил обучение терактам в Латвии по заданию СБУ.

Российский и итальянский гражданин, обвиняемый в подрыве железной дороги на территории Рязанской области в ноябре 2023 года, признал вину и раскаялся в содеянном. Из-за преступления с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями. В РЖД оценили материальный ущерб в 30 миллионов рублей. В ходе допросе обвиняемый указал, что за совершение данного криминального деяния украинские спецслужбы обещали ему выплатить 15 тысяч долларов. В настоящее время злоумышленник признал вину и раскаялся в совершенном. Он признался в том, что на территории Латвии проходил подготовку к осуществлению терактов.

За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему $15 тыс. Как ни странно, обещанных денег он не получил. источник СМИ

Напомним, что российские силовые структуры уведомили общественность о том, что в феврале, когда подозреваемый находился в Стамбуле, его завербовала разведка киевского режима. Руслан Сидики был задержан в 2023 году в квартире в Рязани. Там мужчина ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии в один километр от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства. Известно, что подорвать грузовой поезд с удобрениями злоумышленник смог с третьего раза, пропустив два поезда с военнослужащими, техникой и оружием. До момента своего задержания обвиняемый работал сантехником-электриком в одном из местных торговых центров.

Сидики осужден по статьям 222.1,223.1, 205, 205.3 за незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконные изготовление взрывчатых веществ и ремонт взрывных устройств, за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Его приговорили к 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых девяти лет в тюрьме и штрафом в два миллиона рублей.

Трое россиян получили от 15 до 19 лет за поджоги и призывы к терроризму.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России