Подпорная стена с тоннами земли раздавила несколько авто в Приморье

Очевидцы засняли момент обрушения стены на камеру.

Подпорная стена раздавила несколько автомобилей на территории Приморского края. Инцидент попал на кадры с мобильных устройств местных жителей. Очевидцы пояснили, что в городе Владивостоке по улице Славянской около 19 дома тяжелая бетонная стена упала под напором тонн земли. Конструкция огораживала транспортную стоянку вблизи одного из жилых зданий. Повреждены как минимум шесть машин. Сведений о пострадавших людях не поступали. Некоторые из автомобилей невозможно будет восстановить. В настоящее время официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.

В помещениях дома №46 на Гороховой улице проходят противоаварийные мероприятия.

Фото и видео: Telegram / SHOT