Задержан убийца настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Ярославской области

31-летний мужчина убил игумена и похитил у него миллион рублей, которые быстро потратил.

В Ярославской области раскрыто убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила в городе Переславле-Залесском Ярославской области, которое произошло летом 2016 года.

Следователи СУ СК РФ совместно с МВД РФ раскрыли убийство настоятеля мужского монастыря в Переславле-Залесском. Была проведена колоссальная работа, чтобы изобличить убийцу игумена.

Были проверены больше 3000 лиц, проведено более 430 экспертиз. В ходе следственных действий был выявлен 31-летний Александр Авдеев, который на допросе признался в убийстве. Также подозреваемый признал, что украл у настоятеля миллион рублей, которые вскоре потратил на личные нужды.

С участием Авдеева продолжается производство следственных действий, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению дополнительных доказательств его виновности. СУ СК РФ

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