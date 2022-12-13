Подозреваемая в подрыве петербургского кафе задержана

Девушка доставлена к следователю.

Полицейские задержали петербурженку Дарью Трепову, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщил "Интерфаксу" в воскресенье, 2 апреля, информированный источник.

26-летняя девушка сейчас находится в кабинете следователя. По версии следствия, подозреваемая принесла в кафе, где проходил творческий вечер, коробку со статуэткой Татарского, в которую вмонтировали взрывчатку. Предмет взорвался в руках у журналиста.

Информация о причастности Дарьи Треповой к трагедии пока официально не подтвердили.

Ранее на Piter.tv: в деле о взрыве на Университетской набережной появилась вторая подозреваемая.

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