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Подозреваемая в подрыве петербургского кафе задержана
Сегодня, 23:17
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Подозреваемая в подрыве петербургского кафе задержана

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Девушка доставлена к следователю.

Полицейские задержали петербурженку Дарью Трепову, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщил "Интерфаксу" в воскресенье, 2 апреля, информированный источник.

26-летняя девушка сейчас находится в кабинете следователя. По версии следствия, подозреваемая принесла в кафе, где проходил творческий вечер, коробку со статуэткой Татарского, в которую вмонтировали взрывчатку. Предмет взорвался в руках у журналиста. 

Информация о причастности Дарьи Треповой к трагедии пока  официально не подтвердили.

Ранее на Piter.tv: в деле о взрыве на Университетской набережной появилась вторая подозреваемая.

Фото: телеграм / 112

Теги: взрыв, задержание подозреваемых, полиция, следователи, убийство владлена татарского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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