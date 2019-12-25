Подготовка к учебному году в школах Петербурга должна завершится к 19 августа

1 сентября свои двери откроют 681 школа, 1043 детских сада, около 100 учреждений профобразования.

В четверг, 4 августа, в пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что к 19 августа все образовательные учреждения города должны быть готовы ко Дню знаний.

Так, 1 сентября, в Петербурге для учеников и студентов откроют двери 681 школа, 1043 детских сада, около 100 учреждений профобразования, а также 121 учреждение дополнительного профобразования. Впервые учащихся будут принимать 10 новых школ и 14 детских садов.

На сегодня к новому учебному году готовы 1 572 образовательных учреждения, что составляет 80,2%.

Например, в конце июля В Осельках построили школу-сад на 300 мест.

Фото: Piter.tv