Подъем плавучего ресторана "Серебряный кит" осуществится под надзором круглосуточной охраны

Кроме того, было принято решение по установке ограждения вокруг "Серебряного кита".

Сегодня, 19 июля, транспортный прокурор Петербурга Денис Шевченко проконтролировал работы по подъему плавучего ресторана "Серебряный кит". Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представителем ведомства было принято решение по установке ограждения вокруг "Серебряного кита". Кроме того, Денис Шевченко поручил обеспечить круглосуточную охрану "для непрерывности процесса".

Напомним, что в конце марта этого года произошло подтопление ресторана. Причиной инцидента стало повреждение понтона в результате ледовой обстановки.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры