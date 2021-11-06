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Подъем плавучего ресторана "Серебряный кит" осуществится под надзором круглосуточной охраны
Сегодня, 22:57
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Подъем плавучего ресторана "Серебряный кит" осуществится под надзором круглосуточной охраны

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Кроме того, было принято решение по установке ограждения вокруг "Серебряного кита".

Сегодня, 19 июля, транспортный прокурор Петербурга Денис Шевченко проконтролировал работы по подъему плавучего ресторана "Серебряный кит". Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представителем ведомства было принято решение по установке ограждения вокруг "Серебряного кита".  Кроме того, Денис Шевченко поручил обеспечить круглосуточную охрану "для непрерывности процесса". 

Напомним, что в конце марта этого года произошло подтопление ресторана. Причиной инцидента стало повреждение понтона в результате ледовой обстановки.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: ресторан серебряный кит, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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