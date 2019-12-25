В Петербурге с 1 мая можно подать заявление на пособие семьям с детьми

На ежемесячную выплату могут рассчитывать семьи с низким доходом и детьми от 8 до 17 лет.

В Петербурге семьи с низким доходом с 1 мая могут подать заявление на получение выплаты, установленной указом президента Владимира Путина. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

На ежемесячную выплату могут рассчитывать семьи с низким доходом и детьми от 8 до 17 лет. Для получения выплаты размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Петербурге (13 160,2 рубля для взрослого и 12 765,4 для ребенка). Подать заявление можно с 1 мая через МФЦ или через клиентскую службу ПФР. Назначать пособия будут с 1 апреля при обращении до 1 октября текущего года.

Размер выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи.

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