Под окнами дома в Выборгском районе пять часов лежит труп

Жильцам, позвонившим по горячей линии МВД, ответили, что они не занимаются данным вопросом. Тело находится без присмотра.

6 января жильцы дома 16 кор. 1 по улице Кустодиева в течение целого дня наблюдают под своими окнами труп, который службы не могут забрать уже 5 часов.

Об инциденте сообщила в социальных сетях жительница данного дома Евгений Дмитраш. Она рассказала, что в 12 часов дня человек упал из окна многоэтажки. На место происшествия прибили сотрудники полиции. Они обследовали тело, накрыли его пакетом и уехали. Труп оставили без присмотра, дожидаться специальной машины.

На видео видно, что мимо тела ходят прохожие. Пользователи соцсетей отметили, что в праздничные дни машины для перевозки погибших перегружены, поэтому труп мужчины могут забрать еще не скоро.

Видео: ВКонтакте / Евгения Дмитраш