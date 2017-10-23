Под Ярославлем 40-летняя женщина задушила сожителя косынкой и сдалась полиции

Во время ссоры женщина схватила косынку и задушила 62-летнего гражданского мужа. Осознав содеянное она вызвала полицию.

В городе Рыбинск Ярославской области в квартире по улице Рокоссовского 40-летняя женщина задушила косынкой своего 62-летнего гражданского мужа.

В ночь с 20ого октября на 21ое между сожителями произошел конфликт, инициатором которого был мужчина. В пылу ссоры женщина взяла в руки косынку и задушила ей мужчину. Осознав содеянное, она сама вызвала полицию. Следственное Управление Следственного Комитета России по Ярославской области возбудило в отношении женщины уголовное дело по статье "Убийство".

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Ярославской области.

Сообщается, что женщина ранее не судима.



