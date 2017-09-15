Под Ярославлем 17-летняя мать намеренно заморила голодом 9ти месячного ребенка

Страшные новости пришли из Ростова Ярославской области накануне, 14 сентября.
13 сентября 2017 года в одном из частных домов был обнаружен труп 9ти месячного мальчика с признаками истощения. В этом доме вдвоем проживали малыш и его 17-летняя мать. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). В совершении преступления подозревается 17-летняя ранее не судимая мать ребенка.
В ходе следственных мероприятий было установлено, подозреваемая вечером 5 сентября ушла из дома, умея умысел на убийство своего маленького ребенка. Она оставила ребенка без еды и питья, заперла дверь на ключ и ушла, не намереваясь в ближайшие дни возвращаться домой. Тревогу подняли соседи, обеспокоенные пропажей девушки и ее ребенка. Они вызвали полицию, тогда и был обнаружено тело мальчика.
Подозреваемая заявила следствию, что ребенок был нежеланным, и она тяготилась его воспитанием. Когда малышу был один месяц, мать сдала ребенка в детский дом, но через полгода ей вернули ребенка.