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Под Ярославлем 17-летняя мать намеренно заморила голодом 9ти месячного ребенка

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Горе - мать оставила ребенка без еды и питья на несколько дней, имея умысел убить его.

Страшные новости пришли из Ростова Ярославской области накануне, 14 сентября. 

13 сентября 2017 года в одном из частных домов был обнаружен труп 9ти месячного мальчика с признаками истощения. В этом доме вдвоем проживали малыш и его 17-летняя мать. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с  особой жестокостью). В совершении преступления подозревается 17-летняя ранее не судимая мать ребенка.

В ходе следственных мероприятий было установлено, подозреваемая вечером 5 сентября ушла из дома, умея умысел на убийство своего маленького ребенка. Она оставила ребенка без еды и питья, заперла дверь на ключ и ушла, не намереваясь в ближайшие дни возвращаться домой. Тревогу подняли соседи, обеспокоенные пропажей девушки и ее ребенка. Они вызвали полицию, тогда и был обнаружено тело мальчика.

Подозреваемая заявила следствию, что ребенок был нежеланным, и она тяготилась его воспитанием. Когда малышу был один месяц, мать сдала ребенка в детский дом, но через полгода ей вернули ребенка.

"В настоящее время подозреваемая задержана.  Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Для расследования уголовного дела создана следственная группа. Назначен комплекс судебных экспертиз (медицинская, генетическая, психиатрическая, трасологическая).  Следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения в виде заключения под стражу.   
В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", - сообщается на официальном сайте Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
Видео: Piter.TV
 
Фото: свободные источники
 
Теги: в россии , жесть , заморила голодом , новости регионов , ярославль
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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