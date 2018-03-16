Во Владимирской области в ДТП с инкассаторской машиной разбились две молодые женщины

Появилось фото и видео с места смертельного ДТП.

Жуткая смертельная авария произошла накануне, 15 марта, во Владимирской области.

По неустановленным на данный момент причинам, автомобиль "Опель" около 17 часов на федеральной дороге Владимир - Иваново недалеко от Суздаля вынесло на встречку, развернуло и ударило боком об инкассаторскую машину, которая ехала во встречном направлении. Очевидцы сообщают, что дорога была похожа на каток, покрыта тонким слоем льда. Машину просто выбросило на встречную полосу.

В 17.50 15.03.2018 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, ФАД М-7 "Волга" подъезд к городу Иваново, 15 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств. Имеются пострадавшие. Подразделением 1 отряда ФПС производился сбор информации на месте ДТП. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 8 человек, 4 ед. тех., в том числе от МЧС 2 человек, 1 ед. тех. ГУ МЧС РФ по Владимирской области

В легковом автомобиле находились две молодые женщины. Пассажирка 1981 года рождения погибла на месте аварии. Женщину водителя с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. Она находится в коме.

Фото: ГУ МЧС РФ по Владимирской области

Видео: ВКонтакте