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Под Выборгом нашли обезглавленное тело человека без кистей и стопы
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva

Под Выборгом нашли обезглавленное тело человека без кистей и стопы

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Останки разложились до скелета.

Днем 18 октября в полицию Выборгского района Ленобласти поступила информация об обнаружении скелетированных останков человека без черепа, кистей и стопы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Скелет нашли в лесополосе, в 300 метрах от СНТ "Джатиево". Прибывшие на вызов сотрудники полиции подтвердили полученную информацию и направили останки в морг.

Обезглавленное тело было одето в черную куртку, свитер в серых тонах, серые брюки и коричневые ботинки. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что петербуржец загремел в больницу после неудачного ограбления аптеки.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, останки человека, расчленение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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