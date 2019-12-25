Под Выборгом нашли обезглавленное тело человека без кистей и стопы

Останки разложились до скелета.

Днем 18 октября в полицию Выборгского района Ленобласти поступила информация об обнаружении скелетированных останков человека без черепа, кистей и стопы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Скелет нашли в лесополосе, в 300 метрах от СНТ "Джатиево". Прибывшие на вызов сотрудники полиции подтвердили полученную информацию и направили останки в морг.

Обезглавленное тело было одето в черную куртку, свитер в серых тонах, серые брюки и коричневые ботинки. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV