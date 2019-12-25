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Под Тверью пенсионерка 35 часов провела в болоте
Сегодня, 16:21
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MShaffter

Под Тверью пенсионерка 35 часов провела в болоте

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Женщина ушла в лес за грибами и застряла в болоте.

Под Тверью волонтеры нашли пенсионерку спустя 35 часов после пропажи.

ВПСО Сова по Твери и Тверской области сообщает, что 61-летняя женщина ушла в лес за грибами 22 июля в 11 часов и пропала. Благодаря волонтерам новичкам под руководством опытного наставника женщину удалось найти на болоте. Как выяснилось, женщина заблудилась и застряла в болотистой местности. 

При обнаружении, спустя 35 часов после заявки о пропаже, состояние у женщины было критическое. На месте ей была оказана первая медпомощь поисковиками, а затем выведена из болота и передана медикам. На сегодняшний день ее жизни ничего не угрожает.

ВПСО Сова по Твери и Тверской области призывает в свои ряды новых добровольцев которые смогут спасти человеческие жизни. Уточняется, что в центр поступает по 17 заявок в день по всей области.

Фото: скриншот с видео ВПСО Сова по Твери и Тверской

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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