В Темрюке 14-летний грабитель зарезал пенсионера

Появились подробности убийства, совершенного 9 мая нынешнего года.

Сегодня, 14 мая, стали известны подробности жуткого убийства 71-летнего пенсионера в Темрюке.

Как стало известно, 14-летний подросток пробрался в частный дом по улице Карла Маркса 9 мая с целью хищения имущества. Когда злоумышленник находился в чужом жилище, в дом вернулся хозяин. Между пенсионером и подростком возник скандал, в ходе которого подросток убил пожилого мужчину.

В этой связи между ними возник конфликт, в ходе которого пенсионер попытался пресечь противоправные действия злоумышленника. В ответ несовершеннолетний нанес пожилому человеку несколько ножевых ранений шеи, убив его, после чего скрылся. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

11 мая тело пожилого мужчины было обнаружено родственником, который и сообщил в полицию.

Подозреваемого в убийстве быстро вычислили и задержали. В настоящее время подросток задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.