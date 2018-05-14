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В Темрюке 14-летний грабитель зарезал пенсионера

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Появились подробности убийства, совершенного 9 мая нынешнего года.

Сегодня, 14 мая, стали известны подробности жуткого убийства 71-летнего пенсионера в Темрюке.

Как стало известно, 14-летний подросток пробрался в частный дом по улице Карла Маркса 9 мая с целью хищения имущества. Когда злоумышленник находился в чужом жилище, в дом вернулся хозяин. Между пенсионером и подростком возник скандал, в ходе которого подросток убил пожилого мужчину.

В этой связи между ними возник конфликт, в ходе которого пенсионер попытался пресечь противоправные действия злоумышленника. В ответ несовершеннолетний нанес пожилому человеку несколько ножевых ранений шеи, убив его, после чего скрылся.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

11 мая тело пожилого мужчины было обнаружено родственником, который и сообщил в полицию.

Подозреваемого в убийстве быстро вычислили и задержали. В настоящее время подросток задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.

 

Теги: краснодарский край , криминальные новости россии , подросток убил , темроюк , убийство
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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