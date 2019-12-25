Под Самарой в ДТП погибли 6 человек

В аварии погибла целая семья.

В Самарской области в лобовом ДТП погибли 6 человек.

Жуткая лобовая авария произошла накануне вечером, 6 мая, на трассе Самара-Димитровград. 39-летний водитель "Киа" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречным "Шевроле" с 41-летним водителем за рулем. В этой аварии погибли все, кто находился в обеих машинах.

В ДТП погиб водитель "КИА", в салоне машины он был один. Во втором автомобиле погибли 5 человек. Это родители, две дочери, одной из них 17 лет. И 20-летний жених старшей дочери.

Фото: ВК, ДПС Шигоны