Под Ростовом нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид

Найденное захоронение можно отнести к IV тысячелетию до нашей эры.

Археологи обнаружили древнее захоронение у города Аксай в Ростовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию "Автодор", выступившую заказчиком изысканий.

Найденное захоронение можно отнести к IV тысячелетию до нашей эры.

Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией. "Автодор"

Археологи нашли каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В них, в хорошем состоянии, сохранились сосуды, которые, по мнению ученых, использовались для заупокойной пищи. В захоронении также обнаружили элементы конских уздечек: символы коня, а также медные орудия, свидетельструют о захоронении людей с высоким социальным статусом.

По словам археологов, о древнем кургане было известно давно: он был обозначен еще на картах XIX века под названием "Фигурин". Однако провести полноценное исследование археологам не удаётся из-за отсутствия финансов.

Уже первые результаты раскопок говорят об уникальном характере этого объекта культурного наследия, который будет изучен благодаря реализации проекта государственной компании по строительству обхода города Аксая. "Автодор"

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Фото: www.russianhighways.ru