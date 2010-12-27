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Под Петербургом задержали дальнобойщиков-агитаторов против системы "Платон"
Сегодня, 9:59
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lesjasap
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Под Петербургом задержали дальнобойщиков-агитаторов против системы "Платон"

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Правоохранительные органы задержали дальнобойщиков, которые протестовали против "Платона".

Как сообщает “Росбалт”, под Петербургом 11 декабря полиция арестовала двух активистов-дальнобойщиков. Об инциденте сообщили их друзья. Известно, что петербуржцев отвезли в районное отделение Ульяновки в Тосненском районе. 
 
Следствие обвиняет подозреваемых в управлении транспортным средством без водительских прав. Однако, знакомые с деятельностью мужчин считают, что основной причиной задержания стали публичные протесты против “Платона”. По непроверенным сведениям, в ближайшее время подготавливался новый бойкот со стороны дальнобойщиков. Его организаторами должны были стать задержанные. 
 
Отметим, что молодые люди принадлежат к “Объединению перевозчиков России”. Министерство юстиции признало организацию “иностранным агентом”. К тому же, активисты уже не один раз занимались акциями протеста против дорожной системы “Платон”. Одного из них арестовывали в марте 2017 года. 
Теги: активисты , акция , дальнобойщики , платон , протест , протестные акции
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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