Под Петербургом задержали дальнобойщиков-агитаторов против системы "Платон"

Правоохранительные органы задержали дальнобойщиков, которые протестовали против "Платона".

Как сообщает “Росбалт”, под Петербургом 11 декабря полиция арестовала двух активистов-дальнобойщиков. Об инциденте сообщили их друзья. Известно, что петербуржцев отвезли в районное отделение Ульяновки в Тосненском районе.

Следствие обвиняет подозреваемых в управлении транспортным средством без водительских прав. Однако, знакомые с деятельностью мужчин считают, что основной причиной задержания стали публичные протесты против “Платона”. По непроверенным сведениям, в ближайшее время подготавливался новый бойкот со стороны дальнобойщиков. Его организаторами должны были стать задержанные.

Отметим, что молодые люди принадлежат к “Объединению перевозчиков России”. Министерство юстиции признало организацию “иностранным агентом”. К тому же, активисты уже не один раз занимались акциями протеста против дорожной системы “Платон”. Одного из них арестовывали в марте 2017 года.