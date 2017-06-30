Под Зеленогорском в ДТП погиб сын директора Театра Ленсовета

Юноше было всего 17 лет.

Стала изестна личность юноши, погибшего в ДТП под Петербургом. Им оказался 17-летний сын директора Театра имени Ленсовета Валерия Градковского, Даниил. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел ночью 2 сентября около Зеленогорска. Юноша на квадроцикле попытался обогнать легковой автомобиль "КИА", однако не справился с управлением, врезался в иномарку, а после влетел в дерево. Транспорт погибшего загорелся. Даниил Градковский получил травмы несовместимые с жизнью и умер до прибытия скорой помощи.

В настоящее время полиция проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.TV: Под Зеленогорском произошла авария: погиб юноша на квадроцикле.

Фото: http://lensov-theatre.spb.ru/