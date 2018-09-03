Под Зеленогорском произошла авария: погиб юноша на квадроцикле

Неумелое вождение привело к трагическим последствиям.

В Курортном районе Петербурга около Зеленогорска ночью произошла смертельная авария. На Нижнем шоссе молодой человек на квадроцикле пытался обогнать легковой автомобиль, но не справился с маневром на повороте. Водитель иномарки не заметил препятствие и столкнулся с молодым человеком. В результате последний получил травмы, несовместимые с жизнью. Н а внешний вид жертве ДТП было около 16-18 лет.

По данным от представителей ГУ МВД по региону, погибшему было 17 лет. Виновник аварии выехал на встречную полосу, где и пересекся с иномаркой "КИА". Затем квадроцикл юноши влетел в дерево, а после загорелся. По данному инциденту проводится проверка.

Фото и видео: Piter.tv