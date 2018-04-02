Под Петербургом утром горел деревообрабатывающий завод

В Чудцах пожарные утром тушили помещение фабрики, занимающееся переработкой дерева.

В Ленинградской области в Бокситогорском районе утром 2 апреля горело здание деревообрабатывающего завода. Сведения о пожаре поступили диспетчеру экстренной службы в половину седьмого утра. По данным ГУ МЧС, авария возникла в помещении более тысячи квадратных метров, однако, сколько процентов территории именно пострадало - не сообщается.

Спасатели рассказали о том, что на производстве "Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский" в деревне Чудцы началось распространяться пламя. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Точная причина возгорания также не установлена.

Фото и видео: Piter.tv

