Под Петербургом начали испытания видимости беспилотников большой авиацией

Проект реализуется ООО "Авиателекоминвест", производителями БАС ООО "Геоскан" и ООО "ДИАМ-АЭРО", а также научно-исследовательским центром "Аэроскрипт".

На аэродроме Путилово под Петербургом начали тестировать систему наблюдения за беспилотными воздушными судами, которая используется для регулирования полетов большой авиации. Это позволит объединить в небе полеты всех видов воздушных судов, обеспечивая полную безопасность по международным стандартам ICAO.

Проект реализуется ООО "Авиателекоминвест", производителями БАС ООО "Геоскан" и ООО "ДИАМ-АЭРО", а также научно-исследовательским центром "Аэроскрипт".

Как рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "Авиателекоминвест" Александр Игнатьев, на аэродроме Путилово развернули наземную станцию автоматического зависимого наблюдения АЗНВ 1090 ES, которая получает данные наблюдения за воздушными судами, оборудованными транспондерами, и передает полетные данные в систему "Небосвод" по стандартному протоколу Asterix cat21. Разрабатываемые решения являются технологической основой безопасного использования БВС как в совместном с пилотируемыми воздушными судами пространстве, так и в выделенных окружениях, таких, как очень малые высоты (VLL) и пространство городской аэромобильности. Он также добавил, что полеты совместно с пилотируемым бортом малой авиации пройдут в конце мая.

Ранее мы сообщили о том, что центр по разработке и производству беспилотников откроется в Петербурге.

Фото: poletputilovo.ru