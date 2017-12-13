В Волховском районе мужчина жестоко избил родную бабушку

Работники вневедомственной охраны Росгвардии рассказали историю задержания 35-летнего жителя Волховского района.

В Волховском районе задержан 35-летний мужчина, который жестоко избил свою бабушку. ЧП случилось в ночь с 9 на 10 февраля в доме № 8 по улице Ломоносова в Волхове. В этот вечер из-за бытового конфликта молодой здоровяк поколотил 88-летнюю женщину.

Пресс-служба УВО Росгвардии уточняет, что сразу после избиения парень испугался последствий, и сбежал из дома бабули. Впрочем, женщина успела вызвать полицию, и правоохранители бросились на поиски хулигана. Вскоре его задержали на улице: преступника опознали по описанию внешности, которое старушка озвучила полицейским.

Пенсионерка обратилась за медицинской помощью, на место происшествия была направлена бригада скорой помощи. Ее бездушного внука ждут следствие и суд по уголовной статье.

Фото: Piter.TV