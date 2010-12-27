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В Новом Девяткино без тепла остались 26 тыс. человек
Сегодня, 19:32
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TretyakovaS
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В Новом Девяткино без тепла остались 26 тыс. человек

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Утром 9 ноября в деревне Новое Девяткино отключили отопление.

Жители деревни Новое Девяткино остались без отопления утром 9 ноября. Об этом пишет "Росбалт".

Подача тепла прекратилась в 10.00. На месте аварии работает ОАО "Теплосеть-СПб". В зоне отключения находятся 26 тыс. человек.

По предварительным данным, тепло вернется в дома 10 ноября в 9:00. 

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , новости спб , теплоснабжение
Категории: Новости СПб

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