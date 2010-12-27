В Новом Девяткино без тепла остались 26 тыс. человек

Утром 9 ноября в деревне Новое Девяткино отключили отопление.

Жители деревни Новое Девяткино остались без отопления утром 9 ноября. Об этом пишет "Росбалт".



Подача тепла прекратилась в 10.00. На месте аварии работает ОАО "Теплосеть-СПб". В зоне отключения находятся 26 тыс. человек.



По предварительным данным, тепло вернется в дома 10 ноября в 9:00.