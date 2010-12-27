Жители деревни Новое Девяткино остались без отопления утром 9 ноября. Об этом пишет "Росбалт".
Подача тепла прекратилась в 10.00. На месте аварии работает ОАО "Теплосеть-СПб". В зоне отключения находятся 26 тыс. человек.
По предварительным данным, тепло вернется в дома 10 ноября в 9:00.
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В Новом Девяткино без тепла остались 26 тыс. человек
Утром 9 ноября в деревне Новое Девяткино отключили отопление.
Жители деревни Новое Девяткино остались без отопления утром 9 ноября. Об этом пишет "Росбалт".