Под Орлом сотрудник ГИБДД жестоко избил пассажира легковушки

Пассажир заступился за водителя, к которому подошел инспектор ГИБДД на трассе.

Жуткий инцидент произошел на автодороге между Залегощ и Красная Заря в Орловской области 14 октября.

Инспектор ОГИБДД МО МВД России Евгений Сорокин, находясь при исполнении служебных обязанностей, подъехал на служебном автомобиле к припаркованному на обочине из-за неисправности автомобилю ВАЗ-2115. В процессе общения инспектор почувствовал запах алкоголя и попросил пройти водителя в служебный автомобиль. Водитель отказался подчиниться требованию, после чего Сорокин применил физическое воздействие - стал тащить водителя к служебному авто.

С намерением уладить ситуацию к инспектору подошел пассажир легковушки и попросил отпустить водителя. В ответ Сорокин с силой нанес несколько ударов в живот заступнику. По информации в СМИ, сотрудник все-таки увез с собой водителя, а избитого мужчину оставил на месте происшествия. Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. У него диагностирован разрыв 12-перстной кишки. За его здоровье борются медики.

В отношении Сорокина возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, с применением насилия". "В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщается на официальном сайте СК СУ РФ по Орловской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня, 20 октября, Piter.TV сообщал, что в Коломне сотрудник МВД сбил на "зебре" 11-летнюю школьницу. Ребенок с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами доставлен на вертолете в столичную клинику. За ее жизнь и здоровье сражаются медики.

Piter.TV напоминает, что с 20 октября вступили норвые поправки в регламенте ГИБДД. В частности там говорится и о вежливости сотрудников ГИБДД.

Видео: Piter.TV