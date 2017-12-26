Под Оренбургом в ДТП с бензовозом погибли 4 человека

В сети опубликованы фото и видео с места смертельной аварии.

Жуткая смертельная авария произошла сегодня ночью, 26 декабря, на 218 километре трассы Оренбург - Орск в Кувандыкском районе.

Как стало известно, 38-летний водитель "Рено Логан" не справился с управлением и вылетел на встречку, где допустил столкновение с грузовиком "Френдлайнер", который перевозил топливо. За рулем большегруза был 41-летний житель Акбулакского района.

В результате мощного удара "Рено" сильно искорежило, а затем легковушка загорелась. После того, как машину потушили, в салоне обнаружили тела 4х человек, водителя и трех пассажиров.

ГИБДД выясняет все обстоятельства смертельной аварии.

Фото и видео: ВК, Оренбург онлайн