Также в отношении нарушителя составили административные протоколы.

Под Новосибирском задержан водитель, похитивший топливо на АЗС и протаранивший патрульную машину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, неизвестный заправил полный бак на одной из автозаправочных станций в Барабинском районе. Он уехал, не расплатившись за топливо. Полицейские вышли на след злоумышленника. При попытке задержания он пытался уехать, совершив при этом столкновение с припаркованной патрульной машиной ДПС.

Задержанным оказался 52-летний уроженец Забайкальского края. По факту кражи топлива возбуждено уголовное дело. Также в отношении нарушителя составили административные протоколы.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске задержали бизнесмена за попытку нелегальной продажи черной икры.

Видео: УМВД по Новосибирской области