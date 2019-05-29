Под Новосибирском задержан водитель, похитивший топливо на АЗС и протаранивший патрульную машину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным следствия, неизвестный заправил полный бак на одной из автозаправочных станций в Барабинском районе. Он уехал, не расплатившись за топливо. Полицейские вышли на след злоумышленника. При попытке задержания он пытался уехать, совершив при этом столкновение с припаркованной патрульной машиной ДПС.
Задержанным оказался 52-летний уроженец Забайкальского края. По факту кражи топлива возбуждено уголовное дело. Также в отношении нарушителя составили административные протоколы.
Ранее мы сообщали, что в Хабаровске задержали бизнесмена за попытку нелегальной продажи черной икры.
Видео: УМВД по Новосибирской области
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