Под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла женщина - водитель

В сети опубликованы фото с места трагедии.

Сегодня, 12 января, ранним утром в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись легковой автомобиль и автобус ПАЗ.

Около 7 часов утра на трассе Искитим - Завьялово в лобовом столкновении автобуса "ПАЗ" и Лады 2110 погибла женщина - водитель отечественного автомобиля. От сильного удара женщину зажало в искореженном автомобиле. На место прибыли спасатели искитимского поисково-спасательного отряда и при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую женщину из автомобиля, после чего передали ее медикам. Два пассажира автобуса обратились за помощью к медикам.

Позднее в социальных сетях в одном из сообществ города Новосибирска появилась информация, что женщина скончалась в больнице. У нее остались 2 маленьких ребенка. По какой причине произошло столь жуткое столкновение, на данный момент не сообщается.

Фото: ВК, АСС НСО