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Проводится проверка обстоятельств крушения снегоболотохода в поселке Паромный
Сегодня, 10:31
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Проводится проверка обстоятельств крушения снегоболотохода в поселке Паромный

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Во время аварии пострадала женщина. Она погибла на месте случившегося. 

В Приозерском районе проводится проверка после крушения снегоболотохода. В результате случившегося погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти. 

Инцидент произошел 22 июня в коттеджном поселке Паромный. Известно, что 49-летняя женщина, которая управляла машиной, не имея водительского удостоверения, не справилась с управлением. Она съехала с дороги в кювет, в результате чего снегоболотоход опрокинулся. 

Во время аварии пострадала женщина. Она погибла на месте случившегося. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее мы писали, что на нарушителя правил дорожного движения завели уголовное дело после ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: крушение снегоболотохода, ленобласть, мвд, погибла женщина, полиция, поселок паромный, проверка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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