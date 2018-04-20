Под Мурманском задержали организаторов экстремисткой религиозной ячейки

В сети опубликовано оперативное видео из города Полярный Мурманской области.

Под Мурманском в городе Полярный задержаны организаторы религиозной экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* (запрещенная на территории РФ организация).

Следственными органами СК СУ РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье "организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности". В результате тщательно спланированных оперативно-следственных мероприятий по подозрению в данном преступлении задержаны двое местных жителя. Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Северному флоту.

Подозреваемые, достоверно зная о том, что "Свидетели Иеговы" запрещены на территории РФ с апреля 2017 года, в период с апреля 2017 года по настоящее время на территории ЗАТО Александровск города Полярный организовывали деятельность религиозной организации путем созыва и проведения собраний, организации вербовки новых членов, доведения до участников собрания содержания текстов религиозной литературы.

В рамках возбужденного уголовного дела следователем СК при силовой поддержке спецназа Росгвардии по Мурманской области и УФСБ России по Северному флоту одновременно в шести адресах на территории города Полярный проведены обыски в целях изъятия имеющих значение для уголовного дела документов и предметов, а также установления лиц, причастных к противоправной деятельности. СУ СК РФ по Мурманской области

В ходе обысков у задержанных изъяты большие объемы специализированной литературы, электронные носители с запрещенным материалом. Установлен круг лиц, принимавших участие в собраниях ячейки, а также лица, которые проводили собрания через интернет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Видео: СУ СК РФ по Мурманской области