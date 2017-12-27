Под Курском в ДТП погибли три гражданина Украины

Частный микроавтобус улетел в кювет. От полученных травм три человека погибли, три человека в больнице. Опубликованы фотографии с места трагедии.

Сегодня утром, 10 января, произошла смертельная авария с тремя погибшими гражданами Украины.

Около 7 часов утра возле хутора Черниченские Дворы Медвенского района Курской области на 551 километре трассы М2 частный микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В микроавтобусе находилось по разным данным 9 или 10 человек. От полученных травм на месте ДТП погибли три гражданина Украины. Еще три человека с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: архив Piter.TV

Фото: пресс-служба УМВД по Курской области