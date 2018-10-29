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Под Красноярском в лобовом ДТП погибли 3 человека, еще 4 в больнице

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В сети появились первые кадры с места смертельной аварии.

На трассе Енисей под Минусинском произошло смертельное ДТП, в котором погибли 3 человека.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 71-летний водитель "Лады", который на 460 километре выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Хонда". В результате мощного удара машины получили серьезные механические повреждения. Сообщается, что на месте аварии погибли 3 человека. Еще 4 человека с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. Среди пострадавших два ребенка 11 и 13 лет.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Фото: ВК, ЧП Красноярск

Теги: дтп минусинск , жесть , красноярск , лобовое дтп , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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