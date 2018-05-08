Под Красноярском микроавтобус протаранил экскаватор: 4 человека погибли

В социальных сетях появились фотографии с места смертельного ДТП.

Сегодня ночью, незадолго до полуночи, в Ермаковском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с 4мя погибшими.

Около 23 часов 30 минут на 652 километре федеральной трассы З-257 "Енисей" водитель 1993 года, управляя микроавтобусом с пассажирами "Тойота Хайс" не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с экскаватором. На месте ДТП погиб водитель 1993 года рождения и три его пассажира, мужчина 1965 года рождения и две женщины 1999 и 1997 годов рождения. Еще 5 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной тяжести. Два из них были госпитализированы в больницу.

На опубликованных кадрах с места ДТП видно, насколько серьезные повреждения получил микроавтобус при столкновении с тяжелой техникой.

Фото: ВК, ЧП Красноярск