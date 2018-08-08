Под Краснодаром в ДТП сгорели 3 фуры и легковушка

В сети опубликовано видео горящих машин, которое сняли очевидцы происшествия.

Крупное ДТП с участием легкового автомобиля, фуры "Магнит" и еще двух грузовиков произошло накануне вечером, 7 августа.

Около 22 часов 30 минут на трассе М4 "Дон" у поселка Индустриального столкнулись легковой автомобиль и три грузовика, среди них фура "Магнит". Из-за мощного удара все машины загорелись. В ликвидации огня принимали участие 16 человек личного состава. В 23 часа 15 минут огонь был полностью ликвидирован.

К счастью в этом ДТП все остались живы. Одного человека отправили в больницу для обследования. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Видео и фото: Туподар