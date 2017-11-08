Под Костромой разбился насмерть роупджампер из Москвы

Не выдержали тросы при прыжке со 128 метровой трубы в Мантурове.

Роупджампинг - экстремальный вид спорта, прыжки с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения.

Труба заброшенного химического завода высотой 128 метров пользуется популярностью у любителей острых ощущений. Одна из Московских групп экстремалов набирала регулярно группы для поездки в Мантурово Костромской области, уверяя, что 5 секунд свободного падения того стоит. 23-летнему парню, который приехал с очередной группой, это стоило жизни.

Молодой человек прыгнул первым, снаряжение не выдержало и лопнуло. Парень разбился насмерть при падении с 128-метровой отметки. Следственными органами по Костромской области по данному факту назначена проверка.

Группа, которая занималась организацией поездок, удалила все свои сайты, профили в соцсетях у них закрыты и вступить туда можно только по приглашению. На YouTube остались видеозаписи, рекламирующие эти смертельноопасные прыжки.

Видео: YouTube