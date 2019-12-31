Под Коломяжским путепроводом построят вело-роллерную площадку и скейт-парк

Под Коломяжским путепроводом (Коломяжский проспект, западнее дома 10) планируется построить вело-роллерную площадку "памп-трек" и уличный скейт-парк. Соответствующую закупку, в рамках которой предполагается найти исполнителя работ, разместила администрация Приморского района.
Проект стоит почти 30 миллионов рублей. В результате его реализации появится новое современное пространство. Оно будет представлять собой спортсооружение, в виде закольцованной трассы с асфальтобетонным покрытием с повторяющимися ритмическими секциями и поворотами.
Там можно будет покататься на велосипедах, роликовых коньках, самокатах, скейтбордах.
Намечено, что работы завершат 15 сентября. Так что этой осенью площадкой и парком вполне можно будет воспользоваться. Дата окончания приема заявок для участия в аукционе по определению исполнителя работ – 17 апреля.
Как сообщало ранее Piter.tv, в районе "Лахта-центра" построят подземный пешеходный переход.
Фото: Pixabay.com
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