Под Коломяжским путепроводом построят вело-роллерную площадку и скейт-парк

Проект стоит почти 30 миллионов рублей.

Под Коломяжским путепроводом (Коломяжский проспект, западнее дома 10) планируется построить вело-роллерную площадку "памп-трек" и уличный скейт-парк. Соответствующую закупку, в рамках которой предполагается найти исполнителя работ, разместила администрация Приморского района.

Проект стоит почти 30 миллионов рублей. В результате его реализации появится новое современное пространство. Оно будет представлять собой спортсооружение, в виде закольцованной трассы с асфальтобетонным покрытием с повторяющимися ритмическими секциями и поворотами.

Там можно будет покататься на велосипедах, роликовых коньках, самокатах, скейтбордах.

Намечено, что работы завершат 15 сентября. Так что этой осенью площадкой и парком вполне можно будет воспользоваться. Дата окончания приема заявок для участия в аукционе по определению исполнителя работ – 17 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в районе "Лахта-центра" построят подземный пешеходный переход.

Фото: Pixabay.com