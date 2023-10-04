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Под Кировском запущен новый асфальтобетонный завод

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Производительность нового завода составляет до 150 тонн готового асфальта в час или 1200 тонн в смену.

В Ленинградской области под Кировском дан старт работе первого в регионе государственного асфальтобетонного завода. Производительность нового завода составляет до 150 тонн готового асфальта в час или 1200 тонн в смену. Такого объема хватает, чтобы построить километр новой двухполосной дороги. Об этом сообщила администрация 47 региона.

В планах правительства региона распространить практику строительства асфальтобетонных заводов на другие районы.

Завод произведен в России и выпускает несколько типов востребованных на рынке асфальтобетонных смесей, включая холодный асфальт. Он расположен практически по центру Ленинградской области: это позволяет значительно сократить транспортное плечо доставки горячей смеси до объектов дорожного строительства и ремонта. 

Фото и видео: администрация Ленобласти

Теги: асфальт, завод
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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