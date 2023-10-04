Под Кировском запущен новый асфальтобетонный завод

Производительность нового завода составляет до 150 тонн готового асфальта в час или 1200 тонн в смену.

В Ленинградской области под Кировском дан старт работе первого в регионе государственного асфальтобетонного завода. Производительность нового завода составляет до 150 тонн готового асфальта в час или 1200 тонн в смену. Такого объема хватает, чтобы построить километр новой двухполосной дороги. Об этом сообщила администрация 47 региона.

В планах правительства региона распространить практику строительства асфальтобетонных заводов на другие районы.

Завод произведен в России и выпускает несколько типов востребованных на рынке асфальтобетонных смесей, включая холодный асфальт. Он расположен практически по центру Ленинградской области: это позволяет значительно сократить транспортное плечо доставки горячей смеси до объектов дорожного строительства и ремонта.

Фото и видео: администрация Ленобласти