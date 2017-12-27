Под Кировым дама в халате лежала на дороге и курила

В сети появилось видео необычного дорожного инцидента в Слободском Кировской области.

Автовладельцы города Слободской Кировской области на одной из проезжих частей наблюдали необычную картину: посреди дороги лежала женщина.

Женщина в коротеньком розовом халате лежала поперек дороги практически посередине проезжей части, где было оживленное движение. Особа спокойно отдыхала и курила. Автомобилисты объезжали дамочку и не останавливались. Данное видео вызвало бурное обсу4ждение в соцсетях. Некоторые возмущались поведением мужчин, которые не остановились. Другие им возражали, что остановиться надо было только для того, чтобы сдать в полицию.

Судя по данным видеорегистратора, на которое было снято видео, инцидент произошел накануне, 26 декабря, около 17 часов вечера. За сутки видео просмотрели несколько десятков тысяч раз.

Видео: ВК, Место Происшествия | Киров