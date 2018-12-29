Под Калугой женщина плеснула кислотой в лицо сотруднице микрозаймов

В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу микрозаймов, чтобы забрать деньги.
Инцидент произошел в Дзержинском районе Калужской области. Женщина 1968 года рождения, ранее не судимая, нуждаясь в деньгах, решила поправить свое благосостояние преступным путем. Злоумышленница пришла в офис микрозаймов и принесла с собой баночку с кислотой. Женщина двумя взмахами выплеснула едкую жидкость в лицо девушке сотруднице. Затем, испугавшись, убежала с места преступления, не взяв деньги.
Подозреваемая задержана. Пострадавшая в больнице. Подробности ее состояния не сообщаются.
Видео: HUE
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