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Под Калугой вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Сегодня, 16:03
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MShaffter

Под Калугой вагоны грузового поезда сошли с рельсов

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ЧП произошло на путях необщего пользования.

В Калужской области с рельсов сошли 3 вагона грузового состава.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщает, что сегодня днем, 17 сентября, на путях, которые принадлежат коммерческой организации, с рельсов сошли 3 вагона грузового состава. О пострадавших не сообщается.

Прокуратура по данному факту начала проверку. Выясняются все обстоятельства и детали ЧП.

Сегодня ранее:В Москве на платформе "Выхино" электричка насмерть сбила мужчину

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Теги: калужские новости, новости калуги, сошел с рельсов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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