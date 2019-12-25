Под Калугой вагоны грузового поезда сошли с рельсов

В Калужской области с рельсов сошли 3 вагона грузового состава.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщает, что сегодня днем, 17 сентября, на путях, которые принадлежат коммерческой организации, с рельсов сошли 3 вагона грузового состава. О пострадавших не сообщается.
Прокуратура по данному факту начала проверку. Выясняются все обстоятельства и детали ЧП.
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Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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