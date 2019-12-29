Под Калугой фура смяла легковушку

Молодой водитель чудом выжил в ДТП.

В Ферзиковском районе Калужской области в понедельник грузовик в ДТП превратил легковушку в смятую груду железа.

ДТП произошло накануне днем, 24 февраля, в деревне Хомяково Калужской области. При столкновении грузовика "Ивеко" и отечественной легковушки обе машины вылетели в кювет. Из-за мощного столкновения отечественное авто смяло полностью.

24-летний водитель легковушки чудом выжил. Он пренебрег правилами безопасности и не пристегнулся ремнем. От удара парень вылетел через лобовое стекло, что, вероятно, спасло ему жизнь. С травмами он был госпитализирован в больницу.

Сегодня ранее:Из-за непогоды в Башкирии в массовом ДТП столкнулись 40 машин

Фото: МЧС РФ по Калужской области