Под Калининградом в ДТП с маршруткой погибли 8 человек

Появились жуткие видеокадры с места трагедии под Калининградом и новые подробности аварии.

Страшная смертельная авария произошла сегодня вечером, 22 сентября, под Калининградом на трассе Калининград - Толпаки.

ДТП произошло в Солдатово в Гвардейском районе в 20 часов 38 минут. Маршрутка полная пассажиров столкнулась лоб в лоб с автомобилем "Мерседес". На момент аварии в маршрутке находилось 20 пассажиров. 7 пассажиров погибло на месте до приезда спасателей. Среди них беременная женщина. Еще 7 человек получили травмы различной тяжести. В иномарке ни водитель, ни его супруга и ни ребенок не пострадали.

Сообщается, что маршрутка выполняла нелегальный рейс. По предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения. По информации в СМИ, водитель иномарки налетел на отбойник, после чего машину вынесло на встречку.

На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. На место дорожно-транспортного происшествия для оказания помощи выехали силы РСЧС в составе 38 человек и 13 единиц техники в том числе от МЧС пожарный расчет ПСЧ-14 в составе 4 человек и 1 единицы техники, спасатели КПСО. в составе 6 человек и 1 единицы техники. ГИБДД предстоит выяснить все причины, обстоятельства и детали происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что маршрутку сильно искорежило, особенно левую часть. Слышны стоны и крики пострадавших.

Видео и фото: ВК/Типичный Калининград