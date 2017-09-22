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Под Калининградом в ДТП с маршруткой погибли 8 человек

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Появились жуткие видеокадры с места трагедии под Калининградом и новые подробности аварии.

Страшная смертельная авария произошла сегодня вечером, 22 сентября, под Калининградом на трассе Калининград - Толпаки.

 ДТП произошло в Солдатово в Гвардейском районе в 20 часов 38 минут. Маршрутка полная пассажиров столкнулась лоб в лоб с автомобилем "Мерседес". На момент аварии в маршрутке находилось 20 пассажиров. 7 пассажиров погибло на месте до приезда спасателей. Среди них беременная женщина. Еще 7 человек получили травмы различной тяжести. В иномарке ни водитель, ни его супруга и ни ребенок не пострадали.

 Сообщается, что маршрутка выполняла нелегальный рейс. По предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения. По информации в СМИ, водитель иномарки налетел на отбойник, после чего машину вынесло на встречку.

На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. На место дорожно-транспортного происшествия для оказания помощи выехали силы РСЧС в составе 38 человек и 13  единиц техники в том числе от МЧС пожарный расчет ПСЧ-14 в составе  4 человек и 1 единицы техники, спасатели КПСО. в составе  6 человек и 1 единицы техники. ГИБДД предстоит выяснить все причины, обстоятельства и детали происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что маршрутку сильно искорежило, особенно левую часть. Слышны стоны и крики пострадавших.

 

 Видео и фото: ВК/Типичный Калининград

Теги: видео , калининград , маршрутка , новости регионов , погибли пассажиры
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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