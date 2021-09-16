Под Иркутском полиция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП

Водительское удостоверение погибшего водителя было просрочено.

В Боханском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП. Инцидент зафиксирован около 16 часов вечера 15 сентября. Жертвой автомобильной аварии стал местный житель. По предварительным сведениям, мужчина не справился с управлением транспортным средством на трассе "Бохан-Тихоновка". В результате "Тойота" съехала с проезжей части. После этого иномарка опрокинулась.

Водитель (38-летний мужчина) скончался на месте от полученных травм. Медики не успели доехать до места трагедии до момента гибели шофера. Представители правоохранительных органов установили, что срок действия водительских прав погибшего гражданина истек в 2011 году.

Видео: на Планерной улице сгорел автобус.

Фото и видео: официальный сайт МВД России по Иркутской области