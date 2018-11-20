Под Иркутском пенсионер МВД спас пассажиров автобуса от ДТП , когда водитель потерял сознание

Водитель пассажирского автобуса потерял сознание на трассе, автобус полетел в кювет. Ветеран МВД моментально среагировал и предотвратил ДТП. Водителя, к сожалению, спасти не удалось.

В Шелехове Иркутской области ветеран МВД предотвратил ДТП с пассажирским автобусом, после смерти водителя.

Сообщается, что ЧП произошло 5 февраля. Бывший начальник штаба Шелеховского отдела МВД Сергей Кузьмин следовал в общественном транспорте по улице Октябрьская. Мужчина заметил, что водитель теряет сознание, а автобус летит в кювет. Сергей Кузьмин моментально среагировал, вывернув автобус на дорогу, а затем с помощью другого пассажира остановил пассажирское транспортное средство.

Другие пассажиры оказывали помощь водителю и вызвали скорую. Но 63-летнего водителя спасти не удалось.

Узнав о поступке своего сослуживца, общественная организация ветеранов ОВД Иркутской области приняла решение отметить смелые и решительные действия Сергея Кузьмина и поблагодарить его предотвращенную автомобильную аварию. МВД РФ по Иркутской области

Подполковник Сергей Кузьмин прослужил в органах внутренних дел более 27 лет и ушел на заслуженный отдых в 2004 году с должности начальника штаба отдела МВД России по Шелеховскому району.

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