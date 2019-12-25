Продолжается ремонт шоссе на втором участке от Волковиц в сторону Кипени.

Под Гатчиной дорожники обновили первый участок дороги Низковицы – Кипень от деревни Старые Низковицы до Волковиц. Работы выполнены по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Протяженность отремонтированного участка составляет более 8 километров. Были уложены два слоя нового асфальта, укреплены обочины, поставлены новые остановки и нанесена разметка. По просьбам жителей здесь были построены посадочные площадки с пандусами, по которым удобно возить тележку, коляску или велосипед.

Продолжается ремонт шоссе на втором участке от Волковиц в сторону Кипени. Ремонт обгоняет график на год и уже осенью трасса будет обновлена целиком.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти