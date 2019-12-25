Почти за год в Петербурге сдали 1027 жилых домов

За 11 месяцев в Петербурге ввели в эксплуатацию 2 272 673,2 квадратных метров жилья, или 1027 жилых домов на 46 956 квартир, сообщил портал Строительный Петербург.
Отмечается, что данный показатель на 20% больше показателя прошлого года. Такие данные привел заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский в ходе онлайн-конференции, которую организовал Союз строительных объединений и организаций.
Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в Северной столице не останавливали стройку благодаря эффективному сотрудничеству со Службой государственного строительного надзора и экспертизы. Чиновник также уточнил, что меры поддержки строительной отрасли, принятые правительством страны, оказались довольно эффективными: уровень продаж квартир в новостройках превысил показатели прошлого года.
Всего в текущем году планируют сдать 3 млн 212 тысяч квадратных метров жилья.
Фото: Piter.TV
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