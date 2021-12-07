В Минздраве оценили темпы прививок от ковида среди населения.

Почти 65 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида. Такой статистикой с коллегами на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поделился глава Минздрава Михаил Мурашко. Первую прививку для профилактики заражения ковидом прошли 65 млн граждан страны. Среди пожилого населения вакцинировались 61,7%.

Всего провакцинировались на сегодня более 72 млн наших граждан, полностью прошли вакцинацию почти 65 млн человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинированы более 62% от численности взрослого населения страны. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что считает хорошей динамикой по показателю вакцинации среди пожилой категории граждан. Он призвал отрасль здравоохранения сохранять показатели и приумножать их. Среди взрослого населения вакцинацию от ковида прошли 62%.

Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе.

Фото и видео: Правительство России

