Почти 60 электричек подверглись вандальным действиям на ОЖД с начала года

Граффити были нанесены на 58 электропоездов.

В первом квартале 2022 года на территории Октябрьской железной дороги зафиксировано 70 случаев вандализма. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Наиболее распространенным правонарушением стало раскрашивание вагонов поездов. Граффити были нанесены на 58 электропоездов.

По фактам вандализма на ОЖД за данный период времени было возбуждено 72 уголовных дела.

Ранее стало известно, что с 20 апреля по Петербургу и Ленобласти запустят дополнительные электрички.

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